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Россия сохранит членство в
Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил министр иностранных
дел Германии Хайко Маас.
"Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы", – сказал Маас, добавив, что это позволит российским гражданам получить защиту ЕСПЧ.
Он также пообщался с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки. Темой беседы стала Украина. Оба министра согласились, что по этому вопросу должен быть конструктивный диалог, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки на встречу министров СЕ в знак протеста против того, что остальные страны хотят полностью восстановить членство РФ в ПАСЕ.
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