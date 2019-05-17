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Решено: Россия остается в ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
Стороны наконец-то договорились

Россия сохранит членство в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы", – сказал Маас, добавив, что это позволит российским гражданам получить защиту ЕСПЧ.

Он также пообщался с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки. Темой беседы стала Украина. Оба министра согласились, что по этому вопросу должен быть конструктивный диалог, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки на встречу министров СЕ в знак протеста против того, что остальные страны хотят полностью восстановить членство РФ в ПАСЕ.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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