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Российское генеральное консульство в Гуанчжоу обратилось в МИД КНР с просьбой обосновать новые меры проверки въезжающих в страну российских туристов. Ранее китайская сторона объявила, что у путешественников из России на границе будет просматриваться информация, содержащаяся в смартфонах.
"Мы направили китайцам развернутую ноту, где попросили объяснить, на чем основываются новые меры, есть ли какие-то критерии, есть ли какие-то статьи закона, от которых мы могли бы отталкиваться",
– заявил ТАСС атташе генконсульства Григорий Колышкин. Дипломат добавил, что диппредставительство запросило у своих китайских коллег критерии компрометирующей информации и основания для проверки телефонов. Кроме того, российская сторона поставила вопрос о том, почему о нововведении не было сообщено заранее.
Колышкин отметил, что россияне уже начали обращаться в генконсульство, жалуясь на то, что их телефоны на границе были проверены.
"Это происходило не раз, поэтому мы решили сделать такое информсообщение",
– подчеркнул дипломат.
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