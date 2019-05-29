Мэр Риги Нил Ушаков ушел с поста

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Глава столицы Латвии Нил Ушаков оставляет свою должность.
Как сообщает ТАСС, Ушаков перейдет на работу в Европарламент.
В апреле этого года вокруг рижского градоначальника разгорелся коррупционный скандал. Он даже был задержан оперативниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, однако вскоре отпущен.
Нил Ушаков был мэром Риги десять лет – с 2009-го по 2019 год. В Латвии столичного градоначальника часто называли "пророссийским" из-за его лояльного отношения к русскоязычному населению страны.
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