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В Косове возбуждают дело против российского дипломата

Фото: www.globallookpress.com
Получившего травмы сотрудника международной организации переводят в столицу Сербии

Лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова и возбудить против него уголовное дело собирается прокуратура непризнанной республики Косово.

Утром 28 мая спецназ непризнанной республики вторгся в северные муниципалитеты, в ходе перестрелок были задержаны 28 человек, среди которых оказался и Краснощеков, напоминает ТАСС. В настоящее время дипломат освобожден и находится в больнице Косовска-Митровицы, ожидается, что он будет отправлен на лечение в главный госпиталь Сербии, Белградскую Военно-медицинскую академию в Белграде, отмечает агентство.

Ранее специальный представитель генерального секретаря и глава Миссии ООН в Косове Захир Танин заявил, что необходимо как можно скорее освободить сотрудников международной организации.

СМИ сообщили о задержании россиянина в Косове 28 мая.


Валентина МАЙОРОВА
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