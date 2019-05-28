В Косове освободили задержанного россиянина

Власти непризнанной республики выполнили требования ООН и МИД РФ

Власти непризнанного Косова отпустили на свободу задержанного ранее российского гражданина, сотрудника миссии ООН.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миссию.

Ранее на сайте международной организации появилась информация о том, что 2 задержанных работника миссии переведены в больницу, и что все обстоятельства происшествия в Северном Косове устанавливаются.