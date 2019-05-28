В Косове освободили задержанного россиянина

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Власти непризнанного Косова отпустили на свободу задержанного ранее российского гражданина, сотрудника миссии ООН.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миссию.
Ранее на сайте международной организации появилась информация о том, что 2 задержанных работника миссии переведены в больницу, и что все обстоятельства происшествия в Северном Косове устанавливаются.
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