НАТО – важнейший инструмент для давления на "агрессора"

Немцам предстоит принять важное решение.



Американцы требуют от Берлина увеличить оборонные расходы до двух процентов от ВВП. С напоминанием об обещанных вложениях выступил госсекретарь США Майк Помпео, отметив, что НАТО является важным инструментом для "устрашения России".

"Германия со своими мощностями и благосостоянием должна понять, что она должна привнести что-то, хотя бы то, что она сама пообещала",

– подчеркнул от в беседе с Bild.

В столице Германии Помпео провел переговоры с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. При этом министр иностранных дел отметил, что для урегулирования международных конфликтов необходимо наладить с Россией диалог.

Наращивая силы НАТО у границ нашей страны, руководство альянса наряду с американскими властями не устает повторять мантру об "агрессоре", регулярно призывая увеличить траты на оборону. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что нападать ни на одну из стран не собирается.