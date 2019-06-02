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Саакашвили заявил об отставании Украины от Европы

Политик заметил, что Незалежная сейчас даже не может справиться с ролью "аграрного придатка" Европы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отметил технологическое отставание Украины от европейских стран. По мнению политика, ситуация в стране сейчас близка к критической и исправить ее быстро не удастся.

"На Украине производственные циклы остановились",

-– заявил он.

Саакашвили в эфире телеканала NewsOne усомнился даже в том, что Украина готова быть "аграрным придатком" Европы.

"Мы и аграрным придатком не будем, извините, очень скоро. Аграрная страна в современном понятии – это не страна, как Украина. Аграрная страна -– Голландия, которая, по-моему, размером с Одесскую область, и она производит больше всего на экспорт в Европе.Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного цикла", -– резюмировал Саакашвили.

Политик также вспомнил о существовании в стране  130 "потрясающих" военных заводов, которые, впрочем, не производят новых технологий.

Ранее Саакашвили, которому вернули гражданство, заявил, что собирается"участвовать в строительстве новой Украины" и начал подлизываться к новому лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.

Андрей ДОВЛАТОВ
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