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В Лондоне Трампа сравнили с малолетним фашистом

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американский лидер заслуженно нарвался на грубость

Выпады президента США в адрес лондонского градоначальника являются доказательством его ментальной незрелости. К тому же в его словах явно присутствует ксенофобский подтекст. Так мэр британский столицы Садик Хан отреагировал на оскорбления со стороны главы Белого дома.

По словам политика, американский лидер ведет себя как школьник. "Сначала я подумал, что это шутка, на которую способен только 11-летний ребенок", – отметил Хан. Но он решил не опускаться до уровня своего оппонента и ввязываться с ним в перепалку в Twitter, потому что отвечать на "детские твиты" Трампа – ниже его достоинства, передает BBC News.

Первого июня в преддверии визита Трампа в Великобританию Садик Хан опубликовал в газете Observe статью, в которой поставил главу Белого дома в один ряд с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, популярной у фашистов в первой половине XX века.

Хан Садик. Фото: www.globallookpress.com

Трампа разъярило подобное "гостеприимство". Он разразился гневным твитом, в котором сравнил мэра Лондона с "тупым и некомпетентным мэром Нью-Йорка" Биллом Де Блазио. Трамп отметил, что Хан "по всем статьям ужасно выполняет свою работу" в качестве градоначальника. И к тому же нападает на лидера Соединенных Штатов, которые остаются главным союзником Соединенного Королевства на международной арене.

"Он отмороженный неудачник, которому лучше бы сосредоточиться на преступности в Лондоне, а не на мне",

написал Трамп перед прибытием в Великобританию.

Трампа и Хана давно связывают "теплые" отношения. В январе прошлого года мэр Лондона поприветствовал отказ президента США лететь в Великобританию, заявив, что американскому лидеру англичане будут не рады и что его приезд вызовет протесты по всей стране.

В ходе официального визита в Соединенное Королевство Дональд Трамп встретился с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй. На встрече с главой правительства президент США заявил, что Вашингтон готов заключить "феноменальную" сделку с Лондоном после выхода Британии из Евросоюза, передает Daily Express.

Андрей ФИЛАТОВ
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