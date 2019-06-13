Дуде аукнулся откровенный разговор с Трампом

Президенту Анджею Дуде не мешало бы повысить свою историческую грамотность, считает сенатор Алексей Пушков. Он напомнил главе иностранного государства о польской интервенции в XX столетии.

Тогда западнославянский народ позарился на российские земли и решил прихватить Киев. Однако Дуда почему-то об этом позабыл. В его памяти засело только то, что самой большой в мире державе зачем-то понадобилась мизерная Польша.

"Дуда заявил, что поляки храбрее, чем русские, а Россия всегда хотела захватить часть Польши. Но не объяснил, почему в 1919-20 поляки захватили часть нашей территории и даже Киев. Это что – польский город?",

– поинтересовался сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Впрочем, погорячился польский лидер, заикнувшись о храбрости и доблести русского народа. Наверное, плохо учил в школе историю.

"Подучить надо",

– констатировал Пушков.

Дуда заявил, что поляки храбрее, чем русские, а Россия всегда хотела захватить часть Польши. Но не объяснил, почему в 1919-20 поляки захватили часть нашей территории и даже Киев. Это что - польский город? А насчёт храбрости глава Польши просто плохо знает историю. Подучить надо. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 июня 2019 г.

Напомним, Анжей Дуда после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом объявил поляков смелее русских. Но, правда, признал, что во всем остальном Москва превосходит Варшаву.