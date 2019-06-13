Варшава мечтает о дружбе с Москвой, но заискивает перед Вашингтоном

Россия превосходит Польшу во всех отношениях кроме одного: поляки более смелые люди, чем русские. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с главой США Дональдом Трампом в Белом доме.

По словам польского руководителя, Россия – великая страна, и он хотел бы считать ее другом. Однако вряд ли это получится, поскольку полякам все время приходится бороться против российского влияния.

"У нас никогда не было большой дружбы с Россией. Россия всегда стремилась захватить нашу территорию", - посетовал Дуда.

Дуда припомнил Москве Катынь, заявил, что в 2008-м она напала на Грузию, а в 2014 г. – на Украину.

"Россия снова показывает свое очень недоброе, неприятное, имперское лицо, и мы не хотим быть частью российской сферы влияния", – заявил он.

Бороться с этим влиянием Польша намерена при помощи Запада. В частности, Варшава согласилась на свои деньги построить базу для американских войск, численность которых на польской территории будет увеличена. Вашингтон, в свою очередь, договорился с Варшавой о противодействии запуску "Северного потока-2".