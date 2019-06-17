Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США реально ведут кибервойну с Россией

Фото: pixabay.com
Под угрозой энергетика, транспорт, банки

Американские и другие западные спецслужбы действительно проводят кибератаки на стратегические сектора российской экономики, однако до сих пор эти нападения удается нейтрализовывать. Так прокомментировал источник в руководстве одной из отечественных силовых структур публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.

Собеседник "Интерфакса" подтвердил агентству, что "такие атаки имеют место". Источник утверждает, что западные "спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой".

"Речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике", – сообщил собеседник издания.

По его словам, в Москве подобные попытки атак видят и фиксируют.

"Эти действия нам удается нейтрализовать", – отметил он.

Источник подчеркнул, что все такие попытки являются элементами кибервойны.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также предположил, что против нашей страны ведутся из-за рубежа в киберпространстве военные действия. Представитель Кремля выразил сожаление, что все предложения Владимира Путина к американской стороне начать сотрудничать в сфере предотвращения таких атак, заканчивались ничем.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Сознайтесь в отравлении Скрипалей: Лондон озвучил условие для перемирия с Москвой

Туманный Альбион шантажирует РФ

"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей