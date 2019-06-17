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Американские и другие западные спецслужбы действительно проводят кибератаки на стратегические сектора российской экономики, однако до сих пор эти нападения удается нейтрализовывать. Так прокомментировал источник в руководстве одной из отечественных силовых структур публикацию в The New York Times от 15 июня о наращивании спецслужбами США кибератак против России.
Собеседник "Интерфакса" подтвердил агентству, что "такие атаки имеют место". Источник утверждает, что западные "спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой".
"Речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике", – сообщил собеседник издания.
По его словам, в Москве подобные попытки атак видят и фиксируют.
"Эти действия нам удается нейтрализовать", – отметил он.
Источник подчеркнул, что все такие попытки являются элементами кибервойны.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также предположил, что против нашей страны ведутся из-за рубежа в киберпространстве военные действия. Представитель Кремля выразил сожаление, что все предложения Владимира Путина к американской стороне начать сотрудничать в сфере предотвращения таких атак, заканчивались ничем.
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