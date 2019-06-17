Россия ждет нападения со стороны США

Угрозу кибератаки в Кремле считают реальной

Кибервойна между Россией и США возможна. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя статью в The New York Times о том, что за последний год американские спецслужбы участили попытки внедрения в компьютерные сети российских предприятий, в том числе обеспечивающие энергоснабжение, Песков напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп это уже опроверг.

"Но если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности, скажем так, всех признаков кибервойны и кибервоенных действий в отношении РФ", – цитирует ТАСС Пескова.

В то же время представитель Кремля указал, что российским специалистам постоянно приходится отражать атаки хакеров из-за рубежа. Президент РФ Владимир Путин в свое время выводил обсуждение этой проблемы на международный уровень и даже предлагал западным странам сотрудничать в сфере укрепления кибербезопасности.

"К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никогда не откликались", – сообщил Песков.

Ранее Трамп обвинил издание The New York Times в госизмене, заявив, что в погоне за сенсациями журналисты публикуют лживую информацию, которая вредит репутации США на международной арене.