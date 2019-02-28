Кибератака США на USA Really обернулась полным фиаско

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Корреспонденты издания решилиразобраться, зачем американцы напали на сервера СМИ. Как утверждают сотрудники ФАН, это происходит регулярно. Агентство не раз становилось целью кибератак, его сотрудники получали электронные письма и SMS с угрозами. В них неизвестные просили "задуматься о своей деятельности". Текста писем были написаны на ломанном русском, отправлялись с мобильных номеров, зарегистрированных в Африке.
Киберкомандиры ВС США постоянно прочить увеличить им финансирование. Само собой, официально деньги идут на борьбу с терроризмом, хотя на деле тратятся на идеологическую войну с "врагами Вашингтона".
5 ноября 2018 года US Cyber Command атаковали эстонское и шведское "зеркало" USA Really. Попытка взлома была неудачной: англоязычный проект ФАН продолжает полноценно работать. Задержание главного редактора проекта Александра Малькевича также связано с попытками киберкомандования США получить доступ к серверам USA Really.
Спецслужбы в течение нескольких часов допрашивали задержанного и искали в его смартфоне и ноутбуке "секретную информацию". Само собой, ничего не нашли. Малькевича отпустили через несколько часов.
The Washington Post красочно описывает "операцию" US Cyber Command и считает её успешной. На самом деле кибератаки американского ведомства вызвали только смех: хакерам-недоучкам с раздутым бюджетом так и не удалось "обвалить" сервера USA Really.
По мнению гендиректора ФАН Евгения Зубарева, американские власти продемонстрировали тотальную некомпетентность. "Задача состояла в ограничении работы СМИ, публикующего неудобную правду", – заключил он.
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