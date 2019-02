Кибератака США на USA Really обернулась полным фиаско

Фото: pixabay.com

26 февраля The Washington Post выпустил статью о попытке US Cyber Command (киберкомандование ВС США) совершить атаку на англоязычный проект российского медиа ФАН USA Really. Правда, газета умолчала о том, что итогом всей затеи стал полный провал