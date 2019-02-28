Кибератака США на USA Really обернулась полным фиаско

26 февраля The Washington Post выпустил статью о попытке US Cyber Command (киберкомандование ВС США) совершить атаку на англоязычный проект российского медиа ФАН USA Really. Правда, газета умолчала о том, что итогом всей затеи стал полный провал

Корреспонденты издания решилиразобраться, зачем американцы напали на сервера СМИ. Как утверждают сотрудники ФАН, это происходит регулярно. Агентство не раз становилось целью кибератак, его сотрудники получали электронные письма и SMS с угрозами. В них неизвестные просили "задуматься о своей деятельности". Текста писем были написаны на ломанном русском, отправлялись с мобильных номеров, зарегистрированных в Африке.





Киберкомандиры ВС США постоянно прочить увеличить им финансирование. Само собой, официально деньги идут на борьбу с терроризмом, хотя на деле тратятся на идеологическую войну с "врагами Вашингтона".

5 ноября 2018 года US Cyber Command атаковали эстонское и шведское "зеркало" USA Really. Попытка взлома была неудачной: англоязычный проект ФАН продолжает полноценно работать. Задержание главного редактора проекта Александра Малькевича также связано с попытками киберкомандования США получить доступ к серверам USA Really.

Спецслужбы в течение нескольких часов допрашивали задержанного и искали в его смартфоне и ноутбуке "секретную информацию". Само собой, ничего не нашли. Малькевича отпустили через несколько часов.

The Washington Post красочно описывает "операцию" US Cyber Command и считает её успешной. На самом деле кибератаки американского ведомства вызвали только смех: хакерам-недоучкам с раздутым бюджетом так и не удалось "обвалить" сервера USA Really.

По мнению гендиректора ФАН Евгения Зубарева, американские власти продемонстрировали тотальную некомпетентность. "Задача состояла в ограничении работы СМИ, публикующего неудобную правду", – заключил он.