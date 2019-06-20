Глава государства расчувствовался на ополченцах и старушке

Президент России Владимир Путин с дрожью в голосе и слезами в глазах ответил сегодня в ходе "Прямой линии" на вопрос, бывает ли ему стыдно и за что. Лидер нации заметил, что, конечно, бывает, как и любому нормальному человеку. А потом рассказал один случай из своей жизни.

"Это было в начале 2000-х годов. Я много передвигался, много ездил, страна была в очень сложном положении. Мы прилетели в какой-то регион, уже конец рабочего дня. К ночи, темно. Слякоть, грязь. Я по этой слякоти шел к машине, и вдруг появилась женщина преклонного возраста. Она что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени. Отдала мне записку", – вспомнил Путин и на этом месте голос его задрожал и начали появляться слезы в глазах.

Она поведал, что взял записку у женщины и отдал своим помощникам, которые потом ее потеряли.

"Никогда этого не забуду", – чуть ли не плача уже отметил глава государства.

Путин добавил, что ему до сих пор за это стыдно, поэтому все, что попадает в руки с тех пор он "старается отработать".

Этот эпизод случился в самом конце "Прямой линии", а ранее глава РФ также эмоционально вспоминал события в августе 1999-го, когда ополченцы в Дагестане противостояли бандам террористов. Президент выразил благодарность местным жителям, которые помогли Вооруженным силам страны сохранить территориальную целостность России. Причем тогда Путина больше всего поразил тот факт, что население просило военных стрелять по их домам, а те никак не решались, поскольку семейные очаги на Кавказе возводятся годами.

"Нельзя забыть Цумадинский район, где жители не пропустили на свою территорию бандитов. Это касается и других населенных пунктов, где люди взяли в руки оружие и защитили … и себя, и свою малую Родину, и всю Россию от террористических банд международных", – подчеркнул он.

