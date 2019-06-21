Украинский лидер не хочет выглядеть неподготовленным

Команда президента Украины Владимира Зеленского активно занимается подготовкой к его переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

"По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами",

— рассказал он в интервью телеканалу "112 Украина".

Законодатель подчеркнул, что украинский лидер не может приехать неподготовленным. Чтобы обсуждать серьезные вопросы, отметил Поплавский, президенту Незалежной надо явиться на встречу, что называется, во всеоружии.

Сформировать список предложений, во-первых. А во-вторых, скоординировать дипломатические каналы, передает телеканал "360".

"Потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения",

– цитирует украинского парламентария RT.

На днях Зеленский поведал, что в первую очередь скажет президенту Путину. По словам Владимира Александровича, он начнет диалог с претензий на Крым и Донбасс, напоминает "URA.RU". Однако в России быстро остудили его пыл.