Санкции "за аннексию" больше не работают

Украине ничего не остается, кроме как смириться с утратой Крыма, полагает президент Чехии Милош Земан. Таким образом, политик разрушил все надежды киевской верхушки вернуть, по сути, отданный в 2014 году полуостров.

"Это свершившийся факт",

– отрезал он в беседе с телеканалом Barrandov. чешский лидер признал, что Крым теперь находится в Границах Российской федерации. Но не без сожаления.

"Хоть и жаль, с этим ничего не поделать", – на выдохе промолвил Замана, отметив бесполезность санкций, которые уже давно не работают. Российская экономика адаптировалась к ним. Впрочем, ограничительные меры не причинили существенного время Москве, о чем, к слову, накануне говорил глава РФ Владимир Путин во время своей прямой линии.

По мнению президента Чехии, рестрикции на фоне "аннексии" Крыма и ситуации на юго-востоке Украины следует отменить. Эта позиции близка его французскому коллеге Эммануэлю Макрону. пересмотрела свои взгляды и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Напомним, Крым стал российским в 2014 году. Так решили сами жители полуострова в ходе проведенного на полуострове референдума. После того, как его столицей стала Москва, на нее посыпались упреки и санкции.

