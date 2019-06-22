Место встречи изменить нельзя: Зеленский напрашивается в гости к Трампу

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Новый лидер Незалежной Владимир Зеленский решил не ограничиваться европейским турне и собирается прилететь в США к главе Белого дома Дональду Трампу.
Как сообщает пресс-служба СБУ, исполняющий обязанности главы ведомства Иван Баканов уже прилетел в Штаты для подготовки встречи политиков. Отмечается, что он пообщался со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил.
"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа", -– говорится в сообщении.
Стоит отметить, что европейский тур Зеленского на Украине признали провальным. Эксперты посчитали, что он не смог добиться расположения лидеров Франции и Германии.
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