Место встречи изменить нельзя: Зеленский напрашивается в гости к Трампу

Подготовкой встречи политиков уже занимается исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, прилетевший в США

Новый лидер Незалежной Владимир Зеленский решил не ограничиваться европейским турне и собирается прилететь в США к главе Белого дома Дональду Трампу.

Как сообщает пресс-служба СБУ, исполняющий обязанности главы ведомства Иван Баканов уже прилетел в Штаты для подготовки встречи политиков. Отмечается, что он пообщался со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил.

"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа", -– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что европейский тур Зеленского на Украине признали провальным. Эксперты посчитали, что он не смог добиться расположения лидеров Франции и Германии.



