Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Наших туристов легко заменить гражданами Незалежной.
С таким заявлением выступил одиозный Михаил Саакашвили. Вернувшийся на Украину экс-президент Грузии прокомментировал русофобскую выходку в отношении делегации из РФ. "Россияне вообще обнаглели до конца…", – разразился он обвинениями в эфире "112 Украина".
Саакашвили, видимо, был настолько возмущен, что не совсем связно изъяснялся.
"Они там устроили нам: привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодежь выступила",
– негодовал он.
Вместе с тем политик увидел в случившемся возможность для украинцев и грузин объединиться, дабы насолить "агрессору". Он предложил заменить российских туристов гостями из Незалежной.
По словам Саакашвили, он намерен обсудить с туроператорами и руководством авиакомпаний снижение цен и создание "человеческих условий".
"Я хочу просто обратиться к украинцам. Братья украинцы и сестры, поезжайте отдыхать в Грузию … Пусть украинцы солидаризуются с грузинами и отдохнут там вместо россиян",
- восторженно призвал он.
Эмоциональный призыв Саакашвили вызвал в Сети недоумение. Комментаторы подняли экс-президента Грузии на смех.
"Воссел" )))))). Миша решил заменить нищих российских туристов "богатыми" украинскими )))" "Что-то цитата какая-то... Эмоциональная. То ли Кличко его покусал, то ли галстук мешается", – упражняются они в остроумии.
Ранее глава Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшая нашу страну "врагом" и "оккупантом", призвала сохранить турпоток из России.
Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе
К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше