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После скандала в Грузии на Украине россиян назвали "обнаглевшими"

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Провокация против Москвы поможет украинцам и грузинам сплотиться

Наших туристов легко заменить гражданами Незалежной.

С таким заявлением выступил одиозный Михаил Саакашвили. Вернувшийся на Украину экс-президент Грузии прокомментировал русофобскую выходку в отношении делегации из РФ. "Россияне вообще обнаглели до конца…", – разразился он обвинениями в эфире "112 Украина".

Саакашвили, видимо, был настолько возмущен, что не совсем связно изъяснялся.

"Они там устроили нам: привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодежь выступила",

– негодовал он.

Вместе с тем политик увидел в случившемся возможность для украинцев и грузин объединиться, дабы насолить "агрессору". Он предложил заменить российских туристов гостями из Незалежной.

По словам Саакашвили, он намерен обсудить с туроператорами и руководством авиакомпаний снижение цен и создание "человеческих условий".

"Я хочу просто обратиться к украинцам. Братья украинцы и сестры, поезжайте отдыхать в Грузию … Пусть украинцы солидаризуются с грузинами и отдохнут там вместо россиян",

- восторженно призвал он.

Эмоциональный призыв Саакашвили вызвал в Сети недоумение. Комментаторы подняли экс-президента Грузии на смех.

"Воссел" )))))). Миша решил заменить нищих российских туристов "богатыми" украинскими )))" "Что-то цитата какая-то... Эмоциональная. То ли Кличко его покусал, то ли галстук мешается", – упражняются они в остроумии.

Ранее глава Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшая нашу страну "врагом" и "оккупантом", призвала сохранить турпоток из России.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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