Захарова озвучила условия возвращения в Грузию туристов из РФ

Россияне ничего не должны стране, где их считают "оккупантами"

В Москве ответили на заявление Саломе Зурабишвили. Напомним, ранее на фоне протестов президент Грузии отметила, что необходимо сохранить турпоток из России, а проблемы между двумя странами пусть улаживают политики.

Слова Зурабишвили прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Зурабишвили в интервью заявила: "Туристы из России ДОЛЖНЫ приезжать в Грузию, так как её любят..." Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны?"

- задалась она вопросом в своем Facebook.

Захарова отметила, что заявление главы Грузии было продиктовано финансовыми интересами. Спикер внешнеполитического ведомства добавила, что после скандала стараться Зурабишвили нужно лучше, дабы вернуть российских туристов. Отдыхающие из нашей страны должны не только чувствовать себя в безопасности, но и получать достойный прием.

"Ровно за эти эмоции, пусть и не всегда идущие от сердца (хотя мы все были уверены, что в Грузии они идут именно от сердца), туристы и платят деньги. Если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего НЕ ДОЛЖЕН. Ничего личного, просто бизнес",

– заключила Захарова.