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Контакт есть: Россия и США забудут о санкциях

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Вопросы развития отношений двум странам необходимо решать совместно

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке, которая прошла 28 июня, была многообещающей. Вероятно, представители двух государств дадут поручения для налаживания экономического сотрудничества. Не исключает такой возможности первый зампред Комитета по международным делам Светлана Журова.

Депутат от фракции "Единая Россия" отметила, что России и США необходимо вместе заниматься не только экономическим сотрудничеством, но и международной безопасностью. По ее словам, желаемого роста экономики нет как в РФ, так и в Соединенных Штатах.

"Поэтому в этом отношении надо общими усилиями работать здесь и не санкциями друг друга награждать",

– заявила Журова в интервью "ДумаТВ".

Впрочем, депутат полагает, что обещания Трампа, касающиеся отношений с Россией, могут быть частью предвыборной кампании, которая должна стартовать совсем скоро.

Президенты двух стран во время встречи в Осаке обсудили многие вопросы стратегической стабильности. 

Полина ИВАНОВА
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