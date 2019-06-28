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"Ситуация накаляется": в ДНР нашли "след Зеленского" при обстрелах

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
После визита политика в Донбасс активность украинских силовиков значительно возросла

В ДНР заявили, что после посещения лидером Незалежной Владимиром Зеленским позиций ВСУ выросло число нарушений режима прекращения огня.

 "Ситуация вдоль всей линии соприкосновения с каждым днем накаляется. Интенсивность и плотность обстрелов республики со стороны вооруженных формирований Украины за последний месяц увеличилось в разы, -– цитирует РИА "Новости" главу представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

В этом он винит "след Зеленского" и приводит статистические данные.

"За период с 27 мая по 27 июня зафиксировано 536 нарушений режима прекращения огня. С 27 мая ранения различной степени тяжести получили 19 мирных жителей, разрушено восемь и повреждено 165 жилых домов, а также 34 объекта инфраструктуры", -– рассказал Якубов, отметив, что до визита до Зеленского в Донбасс за такой же период пострадали два местных жителя и был поврежден 41 дом.

Напомним, 27 мая  на подконтрольной Киеву территории Луганской области Зеленский встретился с военными, посетил блиндажи и пост наблюдения. Сообщалось, что он остался недоволен снабжением "защищающих Украину" силовиков.

Андрей ДОВЛАТОВ
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