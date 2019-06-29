Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин указал на слова украинцев о провокации в Керченском проливе

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Политик обратил внимание на то, что в Киеве уже не стесняются говорить о подстрекательстве России

Президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции на саммите G20 отметил, что Украина фактически призналась в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"На что я бы хотел обратить внимание: по-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы",

- цитирует Путина "Интерфакс".

Также политик добавил, что Москва готова решать вопрос по задержанным украинским морякам, но в спокойном режиме.

Ранее начальник генерального штаба украинских вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Незалежная не готова вновь совершить проход кораблей через Керченский пролив.

"Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен", – добавил он.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля Незалежной. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков задержали на 2 месяца, затем арест продлили. В приграничных регионах соседнего государства было введено 30-дневное военное положение.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Точка невозврата": судьба "Северного потока - 2" окончательно определилась

Юридических оснований для прекращения проекта не существует

"Прекрасный парень": Путин впечатлил неугомонного Трампа

Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей