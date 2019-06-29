Политик обратил внимание на то, что в Киеве уже не стесняются говорить о подстрекательстве России

Президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции на саммите G20 отметил, что Украина фактически призналась в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"На что я бы хотел обратить внимание: по-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы",

- цитирует Путина "Интерфакс".

Также политик добавил, что Москва готова решать вопрос по задержанным украинским морякам, но в спокойном режиме.

Ранее начальник генерального штаба украинских вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Незалежная не готова вновь совершить проход кораблей через Керченский пролив.

"Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен", – добавил он.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля Незалежной. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков задержали на 2 месяца, затем арест продлили. В приграничных регионах соседнего государства было введено 30-дневное военное положение.