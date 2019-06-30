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"Прибежали с автоматами": СБУ не дает покоя освобожденному из Донбасса пленному

Фото: www.globallookpress.com
Мужчина, подозреваемый на родине в дезертирстве, отказался отвечать на вопросы без адвоката

Один из освобожденных пленных в Донбассе украинец Дмитрий Великий признался, что радость от нахождения на свободе была недолгой. По его словам, по возвращении домой его забрали в СБУ.

"Прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали, -– передает его слова телеканал "112 Украина".

Он сообщил, что в СБУ его "продержали до 4:00 утра".

При этом мужчина, которого подозревают в дезертирстве, отказывался отвечать на вопросы без адвоката, а дозвониться до него не было возможности.

Напомним, ДНР и ЛНР 28 июня в одностороннем порядке освободили четырех украинских пленных.

Андрей ДОВЛАТОВ
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