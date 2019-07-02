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ПАСЕ забыла о прямых обязанностях

Фото: www.globallookpress.com
Ассамблея навязывает странам-участницам свою политическую волю

Парламентские ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) пытаются заставить другие государства плясать под их дудку. Данные структуры попросту навязывают свои политические желания, полагает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. 

"Это были бы замечательные организации, если бы там не проявлялись попытки стран, имеющих там арифметическое большинство, реализовать это арифметическое большинство в идеологических целях",

– пояснил Косачев в роли модератора одной из секций парламентского форума, передает "Дума ТВ"

По словам сенатора, переключившись на посторонние вопросы, ПАСЕ и ПА ОБСЕ уклоняются от прямых обязанностей и сокращают тем самым свой потенциал.  

"Они уходят в выяснение межгосударственных отношений, то есть начинают заниматься миссиями и функциями, которые больше относятся к дипломатическим службам стран, нежели к парламентским структурам",

– подчеркнул сенатор.

Напомним, в эти дни столица принимает законодателей и экспертов со всего мира. В Москве проходит II Международный форум "Развитие парламентаризма". 

Ксения АНДРЕЕВА
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