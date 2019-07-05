Британцы напились с горя после возвращения России в ПАСЕ

Украинский политик поделился болью

Постоянный представитель Украины при Совете Европе Дмитрий Кулеба раскрыл закулисные тайны голосования о возвращении России в ПАСЕ. По словам украинского политика, немцы праздновали успех, а делегация Великобритании, напротив, с грустью пила виски.



"Марафон противодействия решению по России с четырех дня до часу ночи держали, в основном, украинцы и британцы", -

рассказал Кулеба в интервью "ВВС Украина".

Он уточнил, что после принятия решения консерваторы, большая часть из которых была из Соединенного Королевства, собрались в отдельном кабинете. Там они и отметили свое поражение.

"Рядом – офис группы социалистов. Они как раз наоборот – основа поддержки россиян. В этой фракции широко представлены немцы, это все и проталкивали", -

добавил постпред.

В конце июня на сессии ПАСЕ была одобрена резолюция, подтвердившая полномочия российской делегации в полном объеме. Санкционные поправки к документу были отклонены. Делегация Украины в знак протеста покинула сессию.