Чиновнику дали высокое воинское звание и назначили на ответственный пост

Бывший руководитель северокавказской республики Юнус-Бек Евкуров назначен на пост заместителя министра обороны РФ. Об этом сообщили в Кремле.



В связи с назначением чиновнику присвоили звание генерал-лейтенанта, передает РИА "Новости".

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сообщил о добровольном уходе с руководящего поста 24 июня. В своем заявлении он обратил внимание на разобщенность в возглавляемом им регионе, отметив, что виноваты в этом как власть, так и общественные и религиозные организации.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с октября 2008 года. Объявив о сдаче своих полномочий, политик пообещал "делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии".