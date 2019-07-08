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Экс-глава Ингушетии стал заместителем Шойгу

Чиновнику дали высокое воинское звание и назначили на ответственный пост

Бывший руководитель северокавказской республики Юнус-Бек Евкуров назначен на пост заместителя министра обороны РФ. Об этом сообщили в Кремле.

В связи с назначением чиновнику присвоили звание генерал-лейтенанта, передает РИА "Новости".

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сообщил о добровольном уходе с руководящего поста 24 июня. В своем заявлении он обратил внимание на разобщенность в возглавляемом им регионе, отметив, что виноваты в этом как власть, так и общественные и религиозные организации.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с октября 2008 года. Объявив о сдаче своих полномочий, политик пообещал "делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии".

Андрей ФИЛАТОВ
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