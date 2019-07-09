Президенту Украины стоило сначала обратиться к российскому коллеге по дипломатическим каналам

Россия готова рассматривать любые предложения, которые помогут выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Серегей Лавров, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому коллеге Владимиру Путину о встрече.

Глава ведомства добавил, что в это число не входят предложения, подменяющие резолюцию и соглашения. Они также должны учитывать необходимость прямого диалога между Украиной и Донбассом.

"Наверное, когда речь идёт о серьёзных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook",

- цитирует Лаврова телеканал RT.

Руководитель МИД РФ добавил, что для урегулирования украинского конфликта создали контактную группу с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат. Стороны утвердили механизмы по достижению мира.

"Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но подчеркну самое главное – упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей", – подытожил Лавров.

Ранее Зеленский опубликовал в Facebook видеообращение к Путину, призвав обсудить, "чей Крым" вместе с лидерами США, Франции, канцлером Германии и премьер-министром Великобритании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что предложение главы Уркаины рассмотрят, но пока рано говорить конкретно, так как это новый вид переговоров, ведь США не входят в нормандский формат.