Межпарламентский диалог как средство преодоления международных кризисов

Спикер Госдумы указал на 5 главных задач парламентаризма

Ответственность за преобразования в мире сегодня все больше ложится на парламенты. В этом убежден председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Во вторник, 9 июля, в "Российской газете" вышла статья, в которой спикер отмечает роль парламентаризма в истории и указывает на задачи, решению которых должны способствовать нынешние парламентарии.

"Сегодня одной из наиболее опасных тенденций мировой политики является целенаправленный подрыв и демонтаж институтов международного права. Такие фундаментальные принципы Устава ООН, как уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела других государств, зачастую оказываются отодвинуты на задний план или вообще не учитываются", – подчеркивает Володин.

В связи с этим, одной из наиболее важных задач, стоящих перед парламентариями, спикер ГД считает работу на преодоление кризиса международного права с опорой на принципы равноправного диалога и невмешательства во внутренние дела других государств.

Второй целью развития межпарламентского диалога является движение мира в сторону многополярности. Понятно, что чем больше мнений, тем труднее прийти к согласию. Тут-то и нужен опыт парламентариев.

Третий важнейший пункт – парламенты должны обеспечивать представительство интересов граждан, а не каких-то могущественных надгосударственных группировок. Только в этом случае удастся не допускать роста конфронтаций.

"Большие возможности межпарламентского сотрудничества хорошо видны на примере нашей четвертой задачи – совместного противодействия глобальным угрозам. Одна из таких угроз – международный терроризм. Одержать верх над этим опаснейшим явлением можно только общими усилиями всех без исключения государств", – указал Володин.

Магистральным же направлением развития парламентаризма спикер ГД назвал формирование правовой базы будущего с учетом вступления мира в новую, "цифровую" эпоху.

По словам Володина, аналогичное видение роли межпарламентского диалога отмечается и в других странах. Это показал состоявшийся по инициативе Госдумы Второй Международный форум "Развитие парламентаризма". На мероприятие в Москву съехалось более 850 участников из 132 государств, в том числе 41 спикер и 31 вице-спикер национальных парламентов, народные избранники, эксперты, представители международных парламентских организаций.

"Россия выступает одним из ведущих архитекторов нового, но еще далеко не построенного здания международных отношений", – прокомментировал событие эксперт Виктор Мараховский.

Анализируя статью Володина, которую он назвал концепцией глобального развития парламентаризма, Мараховский обратил внимание на то, как спикер корректно, но не слишком мягко говорит о фактическом вырождении ПАСЕ и прямо указывает на неизбежность усиления новых, более востребованных временем форматов, передает "Дума ТВ". Собственно, форум "Развитие парламентаризма", на который в этом году собралось вдвое больше глав парламентов, чем в прошлом, – как раз такой формат, убежден эксперт.

В основе многих положений, приведенных Володиным в концепции развития института парламентаризма, лежат принципы "примаковской школы", считает Мараховский. Спикер ГД как ученик выдающегося политического деятеля Евгения Примакова продолжает и развивает его идеи. "Как многое из наследия последнего, "примаковская дипломатия" сегодня вновь является актуальной", – отметил Мараховский.