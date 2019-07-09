"Единая Россия" вернула пособия родителям особенных детей

Партийцы добились справедливости в важном вопросе

Обращение "Единой России" в Минтруда и соцзащиты РФ не прошло бесследно. Благодаря неравнодушию и настойчивости партийцев Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил порядок выплат пособий родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Ранее им было отказано в деньгах из-за трудоустройства на общественных началах в некоммерческих организациях (НКО).

Соответствующие документы разосланы в региональные отделения ПФР, сказано в письме замглавы ведомства Андрея Пудова. Послание предназначалось первому заместителю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатору партпроекта "Крепкая семья" Ольге Окуневой. Она напомнила, что жалобы о вопиющих случаях представителям "Единой России" поступили в конце мая.

"Как сообщается в ответном письме, Пенсионный фонд РФ направит в территориальные органы разъяснения "Об отнесении к неработающим лицам председателей и членов общественных организаций" для того, чтобы избежать подобных ситуаций",

– сообщила Окунева, отметив, что в подобных ситуациях также оказывались и пенсионеры. Так, например, пожилую москвичку, которая бесплатно трудилась, оставили без льгот и субсидий на сумму в 140 тыс. рублей.

"Женщина год назад занялась на общественных началах ликвидацией небольшого ТСЖ, в котором состоит, и не получала денег за работу. Тем не менее, согласно распоряжению Минтруда, она считается работающей пенсионеркой. По этой ситуации мы также будем добиваться ее положительного решения", – заявила депутат.

Если данная тенденция не прекратится, подчеркнула Окунева, в России могут попросту исчезнуть волонтеры и общественники.