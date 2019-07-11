"Коридор позора": Порошенко гонят с Украины

Предвыборный тур по стране экс-президент запомнит надолго

"Гастроли" бывшего пятого президента по городам Незалежной в рамках избирательной кампании продолжаются. Однако местные жители принимают Петра Порошенко в лучшем случае неохотно, в худшем – враждебно.

Не отличилось гостеприимством население города Свалява Закарпатской области. Конфетного магната, который метит со своей партией "Европейская солидарность" в Верховную раду, прогнали с митинга через "коридор позора", по традиции выкрикивая в след "ганьба", что в переводе с украинского означает "позор".

"Ганьба (позор)! Обокрал армию, всех обокрал!", – доносилось из толпы.

Видео с соответствующей подписью опубликовано на Youtube-канале "Главред". На кадрах хорошо видно, как избиратели окольцевали Порошенко, заблокировав ему выход. От расправы Петра Алексеевича спасли телохранители, которые закрыли доступ к кандидату, проводив его до машины.

Ранее Порошенко освистали в Хмельницком, после чего экс-президент пригрозил украинцам, что недовольных будет бить "по морде". Об этом, кстати, ему напомнили интернет-пользователи, большинство из которых подержали жителей Свалявы, поблагодарив за "теплый" прием. (Орфография и пунктуация сохранены).

"А как же обещание дать по морде тем кто будет кричать ему позор? Ну пусть попробует дать по морде народу который его ненавидит", "Молодцы жители Свалявы. Все берем пример, как с Петрушкой нужно общаться", "Порошенко надеялся, что его в Закарпатье приласкают? Неееет, мы презираем этого преступника!", "Молодцы, выгнали клоуна", – прокомментировали довольные зрители.

Внеочередные парламентские выборы в Незалежной назначены на 21 июля. "Европейская солидарность" имеет все шансы преодолеть проходной барьер. Лидирует в предвыборной гонке партия власти "Слуга народа", уточняет "URA.RU".