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Москва ни при чем: СБУ признала невмешательство России в выборы

Фото: www.globallookpress.com
Обвинения со стороны радикалов оказались не подкреплены фактами

Служба безопасности Украины заявила, что не обнаружила ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны Москвы, сообщает РИА "Новости".

 "Состоянием на сейчас нет", – сказал врио главы СБУ Иван Баканов, отвечая на вопросы журналистов о "факторе Москвы".

Таким образом, все обвинения со стороны о российском вмешательстве в выборы оказались просто-напросто пустышкой. В частности, ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский увидел подвох в телемосте между украинским и российским каналами. По мнению политика, это был "опасный пиар-ход перед выборами". Также пугала украинцев страшилками и партия бывшего главы государства Петра Порошенко.

Напомним, досрочные парламентские выборы состоятся на Украине 21 июля.


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