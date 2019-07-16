"Правит как колхозом": Зеленского обвинили в копировании Лукашенко

Главу Украины подозревают в некомпетентности

Политтехнолог Сергей Гайдай заявил, чтто украинский президентВладимир Зеленский вооружился примером своего коллеги, президента Белоруссии Александра Лукашенко и управляет страной "как своим колхозом".

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что украинский президент Владимир Зеленский имеет весьма приблизительное представление о том, как надо управлять страной.

"Мне кажется, примером для него является господин Лукашенко, который Белоруссией правит как своим личным колхозом, где ты знаешь всех лично, ты являешься руководителем, можешь приехать и сказать: "Почему крышу на ферме не перекрыли, корову не помыли, а ну-ка, давайте, арестуйте его", -

заявил Гайдай в эфире телеканала "Эспрессо".

В подтверждение своих слов эксперт напомнил, как президент публично выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка и заставил уйти со своего поста и.о. главы украинской таможни Александра Власова.

По мнению Гайдая, такая стратегия говорит о том, что у украинского президента "очень низкий уровень понимания того, как правят страной". Такие поступки пришлись по душе избравшим Зеленского украинцам, однако это неэффективный метод управления.

"Людям это нравится, им кажется, что именно так и нужно руководить...Этому аплодируют, но нужно понимать, что так руководить государством нельзя", –

подчеркнул политтехнолог.