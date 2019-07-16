Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Правит как колхозом": Зеленского обвинили в копировании Лукашенко

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Главу Украины подозревают в некомпетентности

Политтехнолог Сергей Гайдай заявил, чтто украинский президентВладимир Зеленский вооружился примером своего коллеги, президента Белоруссии Александра Лукашенко и управляет страной "как своим колхозом".

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что украинский президент Владимир Зеленский имеет весьма приблизительное представление о том, как надо управлять страной.

"Мне кажется, примером для него является господин Лукашенко, который Белоруссией правит как своим личным колхозом, где ты знаешь всех лично, ты являешься руководителем, можешь приехать и сказать: "Почему крышу на ферме не перекрыли, корову не помыли, а ну-ка, давайте, арестуйте его", - 

заявил Гайдай в эфире телеканала "Эспрессо".

В подтверждение своих слов эксперт напомнил, как президент публично выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка и заставил уйти со своего поста и.о. главы украинской таможни Александра Власова.

По мнению Гайдая, такая стратегия говорит о том, что у украинского президента "очень низкий уровень понимания того, как правят страной". Такие поступки пришлись по душе избравшим Зеленского украинцам, однако это неэффективный метод управления.

"Людям это нравится, им кажется, что именно так и нужно руководить...Этому аплодируют, но нужно понимать, что так руководить государством нельзя", –

подчеркнул политтехнолог. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Москве открыли глаза на напрасное участие России в "Большой семерке"

Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей