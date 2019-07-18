В России отреагировали на отсутствие наблюдателей на голосовании в Незалежной

Не пригласить наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы – большая глупость со стороны Украины, полагает директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин. Однако, последнее слово, уверен он, остается за ПАСЕ, ей решать, как реагировать на устроенный Киевом "детский сад".

"Это довольно нелепая реакция – как бы "назло маме отморожу уши". Дело в том, что сейчас все доклады, в том числе, БДИПЧ ОБСЕ, говорят о том, что на Украине не только ведется грязная избирательная кампания, но практически не выполнена ни одна из рекомендаций, которые им раньше давались", – пояснил Келин в беседе с РИА "Новости".

Дипломат напомнил, что выборы пройдут мимо огромной массы украинцев в России и Донбассе, которые вряд ли бы поддержали "Блок Порошенко". Впрочем, с грустью добавил собеседник агентства, наряду с законом оставляет желать лучшего и сама избирательная кампания.

После отказа ПАСЕ, отметил он, "выпадает одно звено". Без нее наблюдать за ходом голосования будут представители ПА ОБСЕ и НАТО.

"Думаю, что это просто обидно для ПАСЕ, что ею пренебрегли", – подчеркнул дипломат.

Напомним, Незалежная проигнорировала наблюдателей ПАСЕ на фоне восстановления прав в ассамблее российской делегации.