Москва готовится к войнам

Нашу страну обвинили в прекращении действия ДРСМД. Опасные признаки военного вторжения России в Европу в этом разглядели чешские журналисты.

Авторы материала в журнале Britské listy позволили себе оскорбительные сравнения РФ с гитлеровской Германией. Русофобскую политику стран Запада в статье перевернули с ног на голову, обвинив нашу страну в "разжигании войн" и нападках на Европу и США, в то время как Китай якобы "захватывает" Дальний Восток. Конкретных фактов журналисты отчего-то не приводят.

Поводов для мифической агрессии Запад России не давал, утверждается в статье. Однако несмотря на это Москва готовится к войне. Прекращение договора РСМД якобы развяжет руки президенту Владимиру Путину, и в Европе воцарится военная гегемония России.

Авторы материала не сочли нужным указать, что первыми о выходе из договора в одностороннем порядке объявили именно американцы. Вашингтон обвинил Москву в нарушении соглашения. В России анонсировали зеркальный ответ на провокацию. Напомним, указ о заморозке ДРСМД Путин подписал в начале июля.