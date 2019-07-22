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Жители США призывают к войне с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Американцам не понравился перехват их самолета в чужом воздушном пространстве

Перехват американского самолета-разведчика в небе над Венесуэлой стал в США поводом для призывов к боевым действиям против России. Соответствующие комментарии оставляют пользователи Twitter.

По словам американских интернет-пользователей, президент РФ Владимир Путин подбивает венесуэльского коллегу Николаса Мадуро давать отпор ВВС США. Они призывают жестко ответить Каракасу, посмевшему проявить недовольство шпионажем со стороны Соединенных Штатов, передает "Царьград".

Один из комментаторов усомнился в том, что за штурвалами венесуэльских истребителей Су-30 сидели местные пилоты, а не российские инструкторы. Поэтому он призвал "сбивать их" согласно доктрине Монро, служившей прикрытием для присоединения к Соединенным Штатам территорий других стран. Пользователь также напомнил, что при Джоне Кеннеди или Рональде Рейгане авиация стран третьего мира не позволяла себе подобного "неуважения" к американцам.

"Для российских вооруженных сил обычное дело выполнять такие рискованные трюки против американских самолетов и военных кораблей, зачастую об этом даже не сообщается. Мадуро просто прислушивается к советам Путина о том, как играть в эту игру",

– написал один из пользователей.

Фото: pixabay.com

Некоторые указали на то, что перехват враждебных самолетов в воздушном пространстве – "это типичная тактика русских: они небезопасно перехватывают истребители над Черным морем".

В этих интернет-баталиях здравомыслящие комментаторы встречаются крайне редко. "Другими словами, мы шпионим за Венесуэлой, а им это не нравится. Большинству людей не нравится, когда за ними шпионят", – написал один из них.

В минувшие выходные истребитель Су-30 Военно-воздушных сил Венесуэлы перехватил в воздушном пространстве страны американский самолет-разведчик ЕР-3. В ответ Пентагон обвинил Каракас и Москву в агрессивных действиях.

Андрей ФИЛАТОВ
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