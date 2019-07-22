Пентагон обвинил нашу страну в "безответственной поддержке" режима Мадуро

Истребитель Су-30 Военно-воздушных сил Венесуэлы перехватил в воздушном пространстве страны американский самолет разведчик ЕР-3. В ответ Пентагон обвинил Каракас и Москву в агрессивных действиях.



Воздушный инцидент произошел в минувшие выходные. По данным Министерства обороны Венесуэлы, самолет ЕР-3 ВВС США, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, летел с северо-запада Карибского моря по направлению к венесуэльскому городу Майкетия. Навстречу воздушному судну была поднята истребительная авиация.

"Попытки связаться с ним оказались безуспешными", – отметили в Минобороны. Позже нарушитель сменил курс и покинул воздушное пространство республики.

В Пентагоне действия венесуэльского истребителя восприняли как угрозу экипажу американского самолета, передает "Царьград".

"Су-30 (ВВС Венесуэлы) Flanker (по кодификации НАТО) агрессивно сопровождал самолет США EP-3 на небезопасном расстоянии, угрожая экипажу и самому (американскому) самолету",

– утверждается в заявлении Южного командования Вооруженных сил США в Facebook. По версии ведомства, самолет выполнял задание в "международном воздушном пространстве над Карибским морем" и не нарушал ничьих границ.

Такая ответная реакция венесуэльских ВВС "демонстрирует безответственную военную поддержку Россией незаконного режима (Николаса) Мадуро и подчеркивает безрассудное и безответственное поведение Мадуро, которое подрывает нормы международного права и усилия по борьбе с незаконной торговлей", отметили в Пентагоне.

В начале июля президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал проведение в стране учений "по защите Карибского моря, побережья Венесуэлы и границ страны", сообщало агентство Prensa Latina. Маневры намечены на 24 июля. Их целью является в том числе отработка плана действий "по защите морского пространства и рек".