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Истребитель Су-30 Военно-воздушных сил Венесуэлы перехватил
в воздушном пространстве страны американский самолет разведчик ЕР-3. В ответ
Пентагон обвинил Каракас и Москву в агрессивных действиях.
Воздушный инцидент произошел в минувшие выходные. По данным Министерства обороны Венесуэлы, самолет ЕР-3 ВВС США, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, летел с северо-запада Карибского моря по направлению к венесуэльскому городу Майкетия. Навстречу воздушному судну была поднята истребительная авиация.
"Попытки связаться с ним оказались безуспешными", – отметили в Минобороны. Позже нарушитель сменил курс и покинул воздушное пространство республики.
В Пентагоне действия венесуэльского истребителя восприняли как угрозу экипажу американского самолета, передает "Царьград".
"Су-30 (ВВС Венесуэлы) Flanker (по кодификации НАТО) агрессивно сопровождал самолет США EP-3 на небезопасном расстоянии, угрожая экипажу и самому (американскому) самолету",
– утверждается в заявлении Южного командования Вооруженных сил США в Facebook. По версии ведомства, самолет выполнял задание в "международном воздушном пространстве над Карибским морем" и не нарушал ничьих границ.
Такая ответная реакция венесуэльских ВВС "демонстрирует безответственную военную поддержку Россией незаконного режима (Николаса) Мадуро и подчеркивает безрассудное и безответственное поведение Мадуро, которое подрывает нормы международного права и усилия по борьбе с незаконной торговлей", отметили в Пентагоне.
В начале июля президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал проведение в стране учений "по защите Карибского моря, побережья Венесуэлы и границ страны", сообщало агентство Prensa Latina. Маневры намечены на 24 июля. Их целью является в том числе отработка плана действий "по защите морского пространства и рек".
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