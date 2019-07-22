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Сподвижник Ельцина отрицает наличие планов по продаже Карелии

Фото: www.globallookpress.com
Скандальная информация о разбазаривании российских земель дошла до пенсионера Бурбулиса

Бывший государственный секретарь РСФСР, а затем Российской Федерации Геннадий Бурбулис категорически отрицает наличие у команды первого президента РФ Бориса Ельцина планов продаже Финляндии граничащей с ней Республики Карелия.

Ближайший соратник экс-российского лидера в 1990-1992 годах был краток, комментируя РБК подобную информацию, распространенную сегодня с утра во всех СМИ.

"Никогда такого быть не могло", – сказал Бурбулис.

Ранее бывший заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Федоров поведал финской газете Helsingin Sanomat, что власти страны якобы обсуждали продажу Карелии финнам за $15 млрд. Так Москва собиралась пополнить пустую казну. По его словам, была даже организована спецкомиссия, которая определила территории страны, где возможно усиление движения, выступающее за автономию. В эту комиссию вошли Бурбулис, Федоров и глава МИД Андрей Козырев.

В "неблагонадежные" территории деятели записали Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградскую область, Крым и границу с Китаем по реке Амур.

Елена УСОВА
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