Льготы для сельских депутатов: поправки Турчака одобрили сенаторы

Единоросс предложил освободить местных законодателей от отчета о мелких расходах

Изменения в российские законы "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и "О противодействии коррупции", предложенные секретарем Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, прошли в обеих палатах парламента. Презентуя поправки, партиец сделал акцент на работе сельских депутатов, которые выполняют ее на безвозмездной основе, тратя на это свое личное время.

"Обычно это учителя, врачи, библиотекари и другие специалисты, которые получают зарплату на основном месте работы, а после нее занимаются еще и общественной нагрузкой. Несмотря на это, требования к отчетности для них предусмотрены такие же строгие, как для депутатов Госдумы", – напомнил Турчак.

Согласно его инициативам, сельские депутаты будут отчитываться только о крупных покупках, совершенных за отчетный год. К таким приобретениях относятся земельные участки, дома и квартиры, автомобили, ценные бумаги и акции, стоимость которых превышает трехлетний доход семьи депутата.

Обязательной остается лишь первая, или нулевая, декларация, которая подается после четырех месяцев после избрания. данные послабления, отметил Турчак, не распространяются на депутатов, которые осуществляют деятельность на постоянной основе.

"Предлагаемые изменения не приведут к смягчению антикоррупционных требований. При этом позволят значительно снизить нагрузку на контрольные органы, что в свою очередь означает усиление контроля там, где это более эффективно и необходимо", – пояснил секретарь Генсовета партии.

Также в Совете Федерации одобрили корректировки об альтернативных мерах наказания муниципальных депутатов за недостоверные или неполные сведения в декларациях о доходах и расходах, которые ранее поддержали в Госдуме.