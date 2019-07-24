Глава британского кабмина прощается с народом и короной

Руководитель правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй выразила благодарность британскому народу за возможность поработать на высоком посту и поехала к королеве Елизавете Второй объявить о сложении своих полномочий. Речь уходящая глава кабмина толкнула перед журналистами у стен официальной резиденции.



"Я отправляюсь к королеве заявить об отставке с поста премьер-министра и заявить, что моим преемником будет Борис Джонсон. Я поздравляю его с победой. Покидая Даунинг-стрит, я говорю спасибо. Спасибо всем, с кем я работала… Спасибо всему британскому народу, которому я была рада служить", – сказала Мэй.

Также она поблагодарила мужа Филипа, который в этот трогательный момент стоял рядом с супругой, за поддержку.

"Я продолжу работать как парламентарий от округа Мейденхэд. Я продолжу делать все, что могу для обеспечения национальных интересов… За эти годы (премьерства) наша экономика восстановилась, многие сферы укрепились. Служить Великобритании – великая честь", – резюмировала Мэй.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May makes her final statement as Prime Minister https://t.co/2lScHKecRq — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 24, 2019

После этого она с супругом сфотографировалась у дверей резиденции, помахала публике. Затем пара села в служебный автомобиль Jaguar и в сопровождении полиции и охраны отправилась в Букингемский дворец.

Ранее сегодня она побывала в парламенте, где ее раскритиковал лидер Лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбин.

"За три года вашего премьерства уровень бедности пошел вверх! Уровень криминала пошел вверх! Размер классов в школах тоже пошел вверх!" – цитирует "Газета.ру" Корбина.

На это депутаты-тори начали вторить ему и громко кричать "вверх!".

Как сообщает Sky News, Мэй уже побывала у королевы и официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II.



Напомним, накануне бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел страны Борис Джонсон стал новым главой Консервативной партии и автоматически занял премьерское кресло.

