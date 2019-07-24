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Руководитель правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй выразила благодарность британскому народу за возможность поработать на высоком посту и поехала к королеве Елизавете Второй объявить о сложении своих полномочий. Речь уходящая глава кабмина толкнула перед журналистами у стен официальной резиденции.
"Я отправляюсь к королеве заявить об отставке с поста премьер-министра и заявить, что моим преемником будет Борис Джонсон. Я поздравляю его с победой. Покидая Даунинг-стрит, я говорю спасибо. Спасибо всем, с кем я работала… Спасибо всему британскому народу, которому я была рада служить", – сказала Мэй.
Также она поблагодарила мужа Филипа, который в этот трогательный момент стоял рядом с супругой, за поддержку.
"Я продолжу работать как парламентарий от округа Мейденхэд. Я продолжу делать все, что могу для обеспечения национальных интересов… За эти годы (премьерства) наша экономика восстановилась, многие сферы укрепились. Служить Великобритании – великая честь", – резюмировала Мэй.
WATCH LIVE: PM @Theresa_May makes her final statement as Prime Minister https://t.co/2lScHKecRq— UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 24, 2019
После этого она с супругом сфотографировалась у дверей резиденции, помахала публике. Затем пара села в служебный автомобиль Jaguar и в сопровождении полиции и охраны отправилась в Букингемский дворец.
Ранее сегодня она побывала в парламенте, где ее раскритиковал лидер Лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбин.
"За три года вашего премьерства уровень бедности пошел вверх! Уровень криминала пошел вверх! Размер классов в школах тоже пошел вверх!" – цитирует "Газета.ру" Корбина.
На это депутаты-тори начали вторить ему и громко кричать "вверх!".
Как сообщает Sky News, Мэй уже побывала у королевы и официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II.
Напомним, накануне бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел страны Борис Джонсон стал
новым главой Консервативной партии и автоматически занял премьерское кресло.
Пока стороны находятся в состоянии неопределенности
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