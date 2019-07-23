Русофобку Мэй сменит принимавший наркотики Джонсон

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Терезу Мэй сменит Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: www.globallookpress.com
Экс-мэр Лондона Борис Джонсон ранее признавался в употреблении запрещенных препаратов

Новым главой Консервативной партии Британии стал Борис Джонсон. Решение о назначении  объявил во вторник правящий комитет партии, пишет Reuters. 

По данным агентства, за Джонсона проголосовали 92,153 членов Консервативной партии.Он займет пост после того, как британская королева Елизавета Вторая примет отставку Мэй. 

Ранее Джонсон признался в употреблении кокаина. Правда, он отметил, что сделал это всего однажды – в ранней молодости. 

Тереза Мэй ушла в отставку после того, как парламент Англии отказался утвердить условия сделки между Лондоном и Брюсселем по выходу Британии из Евросоюза.  Во время прощального обращения к нации она не справилась с эмоциями и разрыдалась


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Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Марина МОНРО
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