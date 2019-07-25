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Россия отменила санкции против Турции

Фото: www.globallookpress.com
С покупателя отечественных систем ПВО сняли экономические ограничения

В отношении Анкары до сегодняшнего дня действовали некоторые специальные меры, введенные в период обострения отношений между Россией и Турцией в 2015-2016 годах. Теперь же они отменены указом президента РФ.

Подписанный главой государства документ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе, в частности, речь идет о частичном возобновлении действия соглашения между странами об условиях взаимных поездок граждан России и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года. Министерству иностранных дел поручено уведомить об этом турецких коллег. Соглашение о безвизовом режиме между странами распространяется на всех российских туристов, которые приезжают на отдых в Турцию сроком до 30 дней.

Москва ввела антитурецкие санкции в декабре 2015 года. Они стали ответом на инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, который турецкие военные сбили в небе над Сирией. В результате был запрещен ввоз ряда сельскохозяйственных товаров, запрещены продажи туристических путевок в Турцию, а также отменено чартерное авиасообщение.

В июне 2016 г. президент Турции Реджеп Эрдоган направил Владимиру Путину письмо с извинениями, в котором выразил соболезнования семье погибшего российского пилота. Вскоре после этого многие из введенных ограничений были отменены. Сигналом к снятию очередной порции рестрикций стало начало поставок в Турцию зенитно-ракетных комплексов российского производства С-400.

Андрей ФИЛАТОВ
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