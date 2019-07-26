Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве назвали условие для возобновления гонки вооружений

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Политическое противостояние за военное превосходство будет на совести США

Россию настораживают опасные маневры Вашингтона. В частности, речь идет о космическом оружии США, пояснил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В России, отметил он, обеспокоены выводом США боевых единиц на орбиту. Это, по словам главы ведомства, "приведет к новому витку уже глобальной гонки вооружений", передают РИА "Новости".

Лавров напомнил, что заокеанское государство порвало Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Поведение Белого дома, полагает высокопоставленный дипломат, уничтожает создававшуюся десятилетиями стратегическую прочность. Еще один пример -  соглашение о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, судьба которого России неясна. 

"Мы предложили его продлить, но ответа из Вашингтона пока не слышали", – заключил Лавров. 

Напомним, о расторжении подписанного в 1987 году ракетного договора в США заговорили в феврале. До и после этого они выдвигали России ультиматумы, которой, в конце концов, надоел американский шантаж. В начале июля президент РФ Владимир Путин остановил действие ДРСМД.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Опережая Крымский мост: Зеленского подталкивают к конкуренции с Россией

Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон

Американцы нацелились на украинский курорт

Звезде приглянулся живописный уголок Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей