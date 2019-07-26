В Москве назвали условие для возобновления гонки вооружений

Политическое противостояние за военное превосходство будет на совести США

Россию настораживают опасные маневры Вашингтона. В частности, речь идет о космическом оружии США, пояснил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В России, отметил он, обеспокоены выводом США боевых единиц на орбиту. Это, по словам главы ведомства, "приведет к новому витку уже глобальной гонки вооружений", передают РИА "Новости".

Лавров напомнил, что заокеанское государство порвало Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Поведение Белого дома, полагает высокопоставленный дипломат, уничтожает создававшуюся десятилетиями стратегическую прочность. Еще один пример - соглашение о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, судьба которого России неясна.

"Мы предложили его продлить, но ответа из Вашингтона пока не слышали", – заключил Лавров.



Напомним, о расторжении подписанного в 1987 году ракетного договора в США заговорили в феврале. До и после этого они выдвигали России ультиматумы, которой, в конце концов, надоел американский шантаж. В начале июля президент РФ Владимир Путин остановил действие ДРСМД.