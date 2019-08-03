Трамп задумался о мире с Москвой

Политик захотел наладить связь с Кремлем, несмотря на новые жесткие санкции

Президент США Дональд Трамп считает, что между Москвой и Вашингтоном больше нет преград, мешающих восстановлению отношений.

По его словам, расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в выборы в Америке, больше не представляет угрозу.

"Я думаю, что отношения хорошие. Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией). Это было очень тяжело (сделать) в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва",

– цитирует политика РИА "Новости".

Стоит отметить, что слова о налаживании отношений между странами Трамп произносит в момент, когда стало известно о введении новых ограничений против Кремля. Очевидно, что такой шаг лишь отдалит Москву от Вашингтона.

После победы в 2016 г. Дональда Трампа сторонники его соперницы демократки Хиллари Клинтон обвинили Москву во вмешательстве в американские выборы, а Трампа – в сговоре с Кремлем. Власти РФ и США отвергали эти инсинуации. Позже отсутствие доказательств против Москвы подтвердил спецпрокурор США Роберт Мюллер по итогам двухгодичного расследования.

