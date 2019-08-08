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Экс-президент Киргизии сдался властям

Алмазбек Атамбаев. Фото: www.globallookpress.com
Политика увезли из резиденции силовики

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев решил прекратить кровопролитие и сдался властям. Об этом сообщили в его штабе.

Местные СМИ отмечают, что политика из Кой-Таша увезли силовики. При этом сторонники не пропускают машину. На территории резиденции раздаются выстрелы, передает 24.kg.

Волнения в республике привели к серьезным последствиям. Уже насчитывается 79 пострадавших. Один человек погиб.

Сторонники экс-лидера нации захватили бойцов спецназа в заложники и отобрали у них оружие и технику. Прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и хулиганстве.Парламент республики предложил ввести чрезвычайное положение в стране из-за непрекращающихся

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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