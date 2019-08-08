В Киргизии разгорелся конфликт с экс-президентом. Главное

В результате столкновения пострадали больше полсотни человек

Прибывший для задержания бывшего лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева спецназ не просто не выполнил свое задание, а сам попал в плен. Раненым заложникам оказали помощь.

"С ними все в порядке",

- заверили РИА "Новости" в штабе Атамбаева, добавив, что не отпускают заложников из-за несговорчивости власти. Впрочем, позже Атамбаев заявил, что отпустит людей.

Всего в ходе столкновения со сторонниками экс-президента, по последней информации, пострадали 52 человека, скончался один боец спецназа. Без сознания и в крайне тяжелом состоянии находится начальник ГУ МВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов.

Он впал в кому после трепанации черепа и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказали в местном Минздраве. Правоохранитель получил огнестрельное ранение, однако наибольший вред его здоровью нанесли удары по голове.

Напомним, накануне, 7 августа, силовики штурмовали дом экс-главы республики. Его подозревают в ряде противозаконных деяний, в частности в коррупции и в содействии перепрофилированию земельных участков. В своем обращении к соотечественникам Атамбаев призвал народ и власть Киргизии к миру.

"Обратиться хочу к силовикам: не стреляйте по собственному народу", – цитирует бывшего лидера нации RT.

Атамбаев отметил, что схватить его приказали антитеррористическому отряду, хотя ни он, ни его сторонники не террористы.

"Многие приехали просто сделать фото со мной. Цинизм и жестокость сегодняшних властей потрясает", – заключил экс-президент.

Вооруженное сопротивление, оказанное штабом Атамбаева, является грубым нарушением конституции страны заявил нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков. Он пообещал принять "безотлагательные меры", передает пресс-служба руководителя страны. Прокуратура республики возбудила уголовное дело сразу по трем статьям.