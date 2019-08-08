Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Киргизии разгорелся конфликт с экс-президентом. Главное

Алмазбек Атамбаев. Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com +1
В результате столкновения пострадали больше полсотни человек

Прибывший для задержания бывшего лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева спецназ не просто не выполнил свое задание, а сам попал в плен. Раненым заложникам оказали помощь.

"С ними все в порядке",

- заверили РИА "Новости" в штабе Атамбаева, добавив, что не отпускают заложников из-за несговорчивости власти. Впрочем, позже Атамбаев заявил, что отпустит людей.

Фото: www.globallookpress.com

Всего в ходе столкновения со сторонниками экс-президента, по последней информации, пострадали 52 человека, скончался один боец спецназа. Без сознания и в крайне тяжелом состоянии находится начальник ГУ МВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов.

Он впал в кому после трепанации черепа и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказали в местном Минздраве. Правоохранитель получил огнестрельное ранение, однако наибольший вред его здоровью нанесли удары по голове.

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, накануне, 7 августа, силовики штурмовали дом экс-главы республики. Его подозревают в ряде противозаконных деяний, в частности в коррупции и в содействии перепрофилированию земельных участков. В своем обращении к соотечественникам Атамбаев призвал народ и власть Киргизии к миру.

Алмазбек Атамбаев. Фото: www.globallookpress.com

"Обратиться хочу к силовикам: не стреляйте по собственному народу", – цитирует бывшего лидера нации RT.

Фото: www.globallookpress.com

Атамбаев отметил, что схватить его приказали антитеррористическому отряду, хотя ни он, ни его сторонники не террористы.

Фото: www.globallookpress.com

"Многие приехали просто сделать фото со мной. Цинизм и жестокость сегодняшних властей потрясает", – заключил экс-президент. 

Фото: www.globallookpress.com

Вооруженное сопротивление, оказанное штабом Атамбаева, является грубым нарушением конституции страны заявил нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков. Он пообещал принять "безотлагательные меры", передает пресс-служба руководителя страны. Прокуратура республики возбудила уголовное дело сразу по трем статьям.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Топографический кретинизм: Зеленский опозорился в Турции

Украинский лидер заблудился во дворце Эрдогана

Зеленский молит Путина о посредничестве

Обстрелы в Донбассе встревожили главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей