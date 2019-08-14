Санкции против Москвы дорого обошлись Европе

Депутат скупщины Черногории, лидер "Демократического фронта" Милан Кнежевич заявил, что из-за антироссийских санкций страна потеряла около 2 млрд евро.

"Сейчас ситуация изменилась в худшую сторону, и многие местные предприниматели сталкиваются с финансовыми проблемами. К настоящему моменту Черногория потеряла около €2 млрд из-за антироссийских санкций",

- сказал депутат в интервью газете "Известия".

Он добавил, что из-за ограничительных мер существенно снизилось количество туристов из России, а также предпринимателей.

Черногория присоединилась к антироссийским санкциям в 2014 году, напоминает "Царьград".

Ранее член французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Арнольд Пюэш-д`Аллисак рассказал, что потери ЕС от жестких мер против Москвы в общей сложности достигают 5 млрд евро в год, то есть за 5 лет упущенная выгода составила 25 млрд евро.