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В России напомнили США о кражах дипобъектов

На воре шапка горит: Захарова жестко ответила США на лживые обвинения
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
В Москве посчитают все случаи воровства американцев

В России отреагировали на обвинения сторонника силовой дипломатии, помощника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона, который почему-то решил, что она украла у Вашингтона технологии гиперзвукового оружия. Ему ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.  

Она припомнила США все случаи воровства и задалась вопросом, сколько еще технологий заокеанская держава, мягко говоря, позаимствовала у других стран, предложив своим подписчикам в Facebook поучаствовать в вычислениях. 

"Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира. Займусь недосуге. Присылайте мне интересные исторические факты и современные данные – обобщим", – обратилась к пользователям Сети чиновница. 

Следом Захарова напомнила, что Белый дом присвоил здание Генконсульства России, резиденции Генконсула страны в Сиэтле и Сан-Франциско. Также она освежила в памяти и другие, узурпированные США строения. Это торгпредство РФ в американской столице и два дипобъекта в Мэриленде и Нью-Йорке.

"Но что намного важнее – выкрал большое число граждан России из третьих стран, – подчеркнула спикер МИД, добавив. – Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте".

Ее подписчики охотно включились в беседу (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Кроме топора отнятого у индейцев, остальное ворованное", "Пусть лучше расскажет сколько они у нас сперли в 90-е!", "Аляску пусть вернут",  "Ну, начнём с того, что они украли у нас чертежи Як-141 и сделали из них F-35! Правда получилось коряво! Ну это уже их трудности", "Золото Германии не отдают. Из Ливии и Ирака вывезли все. С Сирией не вышло. Ограничились древними артефактами", – перечисляли россияне. 

Всего за час под ее постом появилось порядка 150 комментариев.

Ксения АНДРЕЕВА
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