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От Макрона потребовали опередить Трампа и снова связать Россию с Европой

От Макрона потребовали обогнать Трампа и снова связать Россию с Европой
Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Времени у французов остается все меньше

Парижу необходимо позаботиться об интересах европейских стран и наладить диалог с Москвой, пока в США не прошли выборы президента. Такое мнение озвучил экс-глава французского МИД Юбер Ведрин. Он занимал пост министра иностранных дел с 1997 по 2002 годы.

Ведрин обрисовал печальные перспективы для Европы в случае, если нынешнего американского лидера Дональда Трампа переизберут. Напомним, времени до выборов в США остается не так уж много – они запланированы на ноябрь 2020 года. Главе Франции Эммануэлю Макрону нужно опередить Трампа, который, несомненно, продолжит русофобскую политику, "не принимая во внимание интересы Европы", подчеркнул экс-министр в беседе с журналистами газеты Figaro.

Давление Запада на Россию подтолкнуло последнюю к союзу с Китаем, отметил Ведрин. Это необходимо исправить и снова связать РФ с Европой.

С французским коллегой российский президент Владимир Путин встретится уже в понедельник, 19 августа. Переговоры глав двух государств пройдут накануне G7. Саммит состоится 24-26 августа в Биаррице.

Ранее эксперты отметили, что грядущая встреча с российским лидером чрезвычайно важна для Макрона – это поможет французскому политику укрепить позиции на политической арене Европы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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