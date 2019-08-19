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Вашингтон может позвать Москву в G7

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американцы намерены расширить, урезанный в 2014 году, формат

"Большая семерка" вполне может превратиться в "восьмерку", полагает бывший посол Франции в России Клод Бланшмэзон. Правда, произойдет это не на наступившей неделе, когда во французском Биаррице откроется саммит G7, а через год.

Нынешний хозяин мероприятия, президент Франции Эммануэль Макрон не осмелится на столь дерзкий поступок. Речь идет о приглашении к участию Москвы.

"Мне это представляется несколько сложным. Саммит будет всего через пять дней, и пригласить без согласия других участников нельзя", – цитирует дипломата РИА "Новости".

Данную роль он отвел американскому коллеге Макрона Дональду Трампу, который будет принимать саммит в 2020 г. Глава Белого дома, по мнению  Бланшмэзона, способен на решительный шаг.

До встречи в формате G7, которая пройдет с 24 по 26 августа, в понедельник, 19 августа, французский лидер примет президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля. На данный диалог, о результатах которого Макрон непременно доложит в конце недели, возлагаются большие надежды, отметил экс-посол. По его словам, прогресс в реализации Минских соглашений поспособствует возвращению РФ в G7.

"А нам это нужно?", – поинтересовался читатель агентства.

"Трампу одному скучно кидаться конфетами? В этих …",

- предположил другой, напомнив тем самым, как американский лидер запульнул в канцлера ФРГ Ангелу Меркель конфетами на прошлогоднем саммите G7, который состоялся 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Именно тогда впервые Трамп поднял вопрос о восстановлении формата G8.

Ксения АНДРЕЕВА
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