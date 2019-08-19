Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Швейцарские истребители перехватили самолет с делегацией РФ

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Сотрудников кремлевской администрации сопроводили под воздушным конвоем

Два истребителя ВВС Швейцарии сопровождали в воздухе самолет специального-летного отряда "Россия", летевшего из Москвы в Марсель. На его борту находились пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Инцидент произошел сегодня днем.

"Передовой самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Путина и Макрона на юге Франции, несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС",

сообщили очевидцы события, чьи слова приводит РИА "Новости".

Истребители встретили российских гражданский самолет, когда он вошел в воздушное пространство Швейцарии. Сопровождение велось на высоте 10,6 км над землей, причем военные самолеты расположились по обоим бортам российского воздушного судна.

Сообщается, что истребители, поочередно приближаясь к крыльям самолета на расстояние в несколько метров, какое-то время "вели" его по своей территории, а затем, проводив фактически до границы с Францией, удалились.

Летевшие в самолете представители делегации РФ отреагировали на инцидент с невозмутимостью. "Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", – прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

Однодневный визит президента РФ Владимира Путина во Францию стартует сегодня. Глава государства проведет переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Кремле ранее сообщили, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Персидском заливе, на Украине, а также Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Киев списал свои долги перед Москвой

Названы основные заемщики РФ

Британцы нашли доказательства участия России в войне на Украине

На спутниковых снимках замечены танки и автоколонны, принадлежащие Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей