Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Два истребителя ВВС Швейцарии сопровождали в воздухе самолет
специального-летного отряда "Россия", летевшего из Москвы в Марсель.
На его борту находились пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник
главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Инцидент произошел
сегодня днем.
"Передовой самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Путина и Макрона на юге Франции, несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС",
– сообщили очевидцы события, чьи слова приводит РИА "Новости".
Истребители встретили российских гражданский самолет, когда он вошел в воздушное пространство Швейцарии. Сопровождение велось на высоте 10,6 км над землей, причем военные самолеты расположились по обоим бортам российского воздушного судна.
Сообщается, что истребители, поочередно приближаясь к крыльям самолета на расстояние в несколько метров, какое-то время "вели" его по своей территории, а затем, проводив фактически до границы с Францией, удалились.
Летевшие в самолете представители делегации РФ отреагировали на инцидент с невозмутимостью. "Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", – прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.
Однодневный визит президента РФ Владимира Путина во Францию стартует сегодня. Глава государства проведет переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Кремле ранее сообщили, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Персидском заливе, на Украине, а также Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Названы основные заемщики РФ
На спутниковых снимках замечены танки и автоколонны, принадлежащие Москве