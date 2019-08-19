Сотрудников кремлевской администрации сопроводили под воздушным конвоем

Два истребителя ВВС Швейцарии сопровождали в воздухе самолет специального-летного отряда "Россия", летевшего из Москвы в Марсель. На его борту находились пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Инцидент произошел сегодня днем.



"Передовой самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Путина и Макрона на юге Франции, несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС",

– сообщили очевидцы события, чьи слова приводит РИА "Новости".

Истребители встретили российских гражданский самолет, когда он вошел в воздушное пространство Швейцарии. Сопровождение велось на высоте 10,6 км над землей, причем военные самолеты расположились по обоим бортам российского воздушного судна.

Сообщается, что истребители, поочередно приближаясь к крыльям самолета на расстояние в несколько метров, какое-то время "вели" его по своей территории, а затем, проводив фактически до границы с Францией, удалились.

Летевшие в самолете представители делегации РФ отреагировали на инцидент с невозмутимостью. "Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", – прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

Однодневный визит президента РФ Владимира Путина во Францию стартует сегодня. Глава государства проведет переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Кремле ранее сообщили, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Персидском заливе, на Украине, а также Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.